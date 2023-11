Chenoa se pronuncia sobre su relación con David Bisbal

Los artistas mantuvieron una relación amorosa durante tres años Se conocieron tras concursar en la primera edición de 'Operación Triunfo' en 2001

David Bisbal es un artista español que llegó a la fama tras quedar segundo finalista de la primera edición de 'Operación Triunfo' en 2001. Durante su paso por el formato coincidió con Chenoa, con quien mantuvo una relación amorosa durante tres años.

Tras la ruptura, decidieron continuar con sus vidas por separado, pero en 2016, un concierto de 'OT' volvió a unir a los artistas en el escenario para interpretar el tema 'Escondidos'. La actuación fue muy mediática y es que hubo un momento que parece que Bisbal le hace una cobra a la compositora. A partir de ahí se rumorea sobre una mala relación entre ambos.

El pasado 17 de octubre, David lanzó su primer documental en Movistar +, donde trata los momentos más destacados en sus 20 años en la industria de la música. En este salen sus familiares, sus hermanos y su mujer Rosario Zanetti.

Tras el lanzamiento, el periodista Saúl Ortiz explicó que Chenoa estaba enfadada con el almeriense, ya que este decidió borrar cualquier tipo de mención hacia ella en el documental. Tanto él como sus asesores decidieron suprimir las imágenes de hace veinte años y las del reencuentro.

El pasado viernes 3 de noviembre se celebró la gala de LOS40 Music Awards Santander 2023, en la que David Bisbal se proclamó campeón del "Mejor artista o grupo en directo", y en la que Chenoa también se encontraba para repartir uno de los premios de la noche y promocionar su puesto como presentadora en la próxima edición de 'Operación Triunfo'.

En el evento se sentaron en mesas relativamente juntas, pero no cruzaron ninguna palabra. Aun así, en la Alfombra Roja previa, a Chenoa le comentaron que coincidiría con Bisbal, a lo que ella contestó: "Ah, bien, estupendo. No hay ningún problema. Nuestra relación es cordial, vosotras tenéis la realidad un poco distorsionada, pero no hay ningún tipo de lío".