Chanel niega que vaya a asistir al Mundial de Qatar 2022

"No voy a ir a Qatar", asegura la cantante en una entrevista a los medios Chanel parece estar molesta por la continua relación de Toke con el Mundial

Chanel estrenó hace unas cuantas semanas su segundo single, Toke, el primero después de representarnos en Eurovisión 2023 y hacerse con la medalla de bronce con su SloMo. La artista se ha apoyado mucho en RTVE para promocionar la canción, dado que el ente público la ha seleccionado para promocionar el Mundial de Qatar 2022, de ahí que la prensa no deje de preguntarle si acudirá a Doha llegado el caso.

En unas declaraciones concedidas a los medios de comunicación con motivo de los Premios Hombres GQ del Año, Chanel no ha podido evitar sentirse molesta y ha asegurado que al igual que Shakira o Dua Lipa, ella no acudirá a Qatar aunque se lo propongan: "me parece que estoy de acuerdo con ella y yo tampoco voy a ir a Qatar por el mismo motivo. Es una decisión propia y es personal. Yo decido. Lo tenía claro desde el primer momento, lo que pasa es que soy muy nueva en esto de hablar en público. Yo cuando lo dije por primera vez que tengo claros mis principios, me refería a esto".

Chanel en la entrevista de ayer sobre que le parece lo de que Shakira no vaya a Qatar:



"Estoy de acuerdo con ella y yo tampoco voy a ir a Qatar por el mismo motivo (...) Es una decisión propia y personal" pic.twitter.com/3Ll0VIpAG1 — Chanel Terrero Spain (@ChanelTSpain) 18 de noviembre de 2022

Lo cierto es que Chanel siempre ha dejado claro que no apoya la celebración del Mundial de Qatar 2022 por tener lugar en un país en el que no se respetan los derechos humanos, pero algunos le han criticado que su canción Toke se utilice por parte de RTVE para promocionar su retransmisión en RTVE.