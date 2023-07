Una ex de Bertín Osborne revela que se quedó embarazada y este la convenció para abortar

La ex concursante de Mujeres y hombres y viceversa habría mantenido una relación con Bertín

Durante algunas semanas, allá por diciembre de 2021, se rumoreó con la posibilidad de que Bertín Osborne y Chabeli Navarro, ex concursante del programa Mujeres y hombres y viceversa, hubieran mantenido una relación amorosa al margen de las cámaras. A pesar de que el artista y presentador lo negó rotundamente, ahora la mujer vuelve a hablar, en esta ocasión con la revista Lecturas, sobre un presunto aborto que no dejaría en buena posición a Bertín.

En la entrevista, exclusiva de la citada revista, la joven asegura que al enterarse de la paternidad de Bertín Osborne a sus 69 años, "reviví lo que yo pasé hace dos años. La misma noticia se la di a Bertín por aquel entonces (...). Gabriela ha sido muy valiente y yo no lo fui (...). Me sentía juzgada y tuve miedo", agrega la ex participante del formato de Telecinco.

Según relata este personaje público, Bertín Osborne dudó sobre el embarazo de Chabeli Navarro y pidió cita en una clínica para realizar pruebas para determinar si era real, al mismo tiempo que le exigía a la joven pruebas de paternidad una vez naciera el bebé.

En un siguiente encuentro entre ambos, el cantante le habría dado dos opciones: o bien seguir con el embarazo, o bien abortar. Ella optó por la segunda después de todos los problemas: eso sí, tuvo que decírselo a Bertín a través de su chofer: "estás en la cama conmigo, me quedo embarazada y me vas abandonando poco a poco. Eso es lo que pasó".