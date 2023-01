Así fue la cena que tuvieron Anna y Robert Lewandowski con los compañeros de equipo

La pareja de famosos fue a una cena con los compañeros y amigos de equipo del delantero La cena fue en un restaurante fino de la capital catalana

Como ya han demostrado en más de una ocasión Anna y Robert no son una pareja de las que se queda en casa con peli, manta y sofá. Al contrario, les gusta mucho salir y conocer el terreno donde viven y se relacionan con sus amigos. Este pasado fin de semana ha habido partido pero el delantero estrella culé estaba sancionado. Esto no ha sido motivo para que la fiesta aminore, han aprovechado para poder salir a dar una vuelta por Barcelona.

En esta salida, que ha sido inmortalizada por Anna Lewandowski en su cuenta personal de Instagram, se puede ver que futbolista e influencer han hecho una quedada con algunos compañeros, y nuevos amigos, del futbolista en la Ciudad Condal. Anna ha hecho buenas migas con Mikky Kiemeny (novia de Frenkie De Jong), Katrine Friis (mujer de Andreas Christensen), Dani Ter Stegen y Coral Simanovich, compañera de Sergi Roberto.

Robert Lewandowski's wife, Anna Lewandowska via IG: 'cute girls'. Hanging out with the wives of some top players! pic.twitter.com/bMYcal2gj0