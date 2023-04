Cecilio G la lía en una parada de Vox durante la diada de Sant Jordi

El trapero ha agredido e insultado a esta candidata de Vox por Lloret de Mar Vox Girona ha compartido un vídeo en sus redes sociales de la agresión

Nueva polémica la que rodea al trapero Cecilio G tras protagonizar una agresión a una candidata de Vox por Lloret de Mar (Girona). Tal y cómo ha denunciado la cuenta oficial del partido en la provincia, "agresión a nuestra candidata por Lloret de Mar, Coque Hernando, y a su equipo municipal". El mismo perfil asegura que los agresores, más de uno, han sido identificados por los Mossos d'Esquadra y por la Policía Local y añade: "los vecinos de Lloret merecen volver a vivir en un pueblo seguro".

En el vídeo podemos comprobar que una joven se acerca al puesto de Vox en plena calle para increpar a los voluntarios que se prestaron para este evento; pero lo más llamativo es que uno de los que habría agredido a la candidata del partido de extrema derecha no es otro que Cecilio G, artista que ya ha protagonizado en el pasado nuevas polémicas.

⚠ URGENTE: Agresión a nuestra candidata por Lloret de Mar Coque Hernando y a su equipo municipal.



Los agresores ya han sido identificados por los Mossos y la Policía Local.



🟢 Los vecinos de Lloret merecen volver a vivir en un pueblo seguro.#CuidaLoTuyo #CuidaLloret pic.twitter.com/JkQHdrVczN — VOX Gerona (@gerona_vox) 23 de abril de 2023

Es cuando descubrimos que la primera persona en increpar es la pareja de Cecilio G, subiendo de tono la bronca rápidamente y llegando a las manos. Varias personas pudieron separar a los manifestantes y tanto el artista como su chica se marcharon como llegaron. Sin embargo, esta pelea podría acabar en los tribunales de haber emitido una denuncia contra ellos.

"No me toques, no me toques", grita la chica, muy alterada, al mismo tiempo que dice: "sois españoles, dais asco (...). Los inmigrantes dais asco". ¿Se pronunciará Cecilio G tras este incidente?