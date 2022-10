Casemiro en el punto de mira de su esposa por este motivo: “Las miro mucho y lo disfruto”

Anna Mariana parece estar "molesta" con su marido El futbolista ha confesado que ve sus partidos hasta cuatro veces para analizarse

Carlos Henrique Casemiro ya empieza a estar a gusto dentro de la plantilla del Manchester United. El conocido futbolista, cinco veces campeón de la Champions League, ha aumentado desde hace semanas su presencia en el campo y ha ido titular en los tres últimos partidos del equipo británico dirigido por Ten Hag.

El deportista brasileño es un luchador incansable y se esfuerza siempre al máximo para conseguir lo máximo de él y lo máximo para su equipo. Su trabajo ha llegado a ser tal que es una obsesión completa.

En una entrevista que le realizaron llegó a confesar que suele ver mucho las imágenes de los partidos en los que él ha jugado. “Las miro mucho y lo disfruto” comentaba. “Creo que veo tres o cuatro veces mis partidos. Es la forma en que aprendes y te desarrollas corrigiendo errores. Creo que es clave para seguir evolucionando en el fútbol” concluía el futbolista.

Sin embargo, tanto análisis tenía una parte negativa decía. “Veo mucho fútbol. Me encanta. Mi esposa se molesta un poco porque en casa solo hay fútbol. El fútbol es mi pasión, es mi alma, y creo que esa ha sido la clave de mi éxito.

"Me encanta el fútbol. Me encanta ver fútbol”. Parece que Anna Mariana no está muy contenta con que su marido solo se dedique a esta actividad. No obstante, no parece que el tema haya trascendido más de ahí, es lo que tiene casarse con alguien que vive y disfruta lo que hace.