La carta desesperada de un hijo de Dioni de 'Camela' a su padre cantante

Dioni de 'Camela' tiene en la actualidad tres hijos, aunque uno de ellos es de una relación extramatrimonial Daniel, de 32 años, ha escrito una carta desesperada y desgarradora para llamar la atención del cantante

El cantante Dionisio Martín Lobato, más conocido popularmente por todos como ‘Dioni de camela’ tiene en la actualidad tres hijos. Sin embargo, uno de ellos, Dani de 32 años, es fruto de una relación que el artista tuvo fuera de su matrimonio. Pese a esta situación, es un hijo reconocido por él después de que ambos se sometieran a una prueba de paternidad donde el resultado fue positivo.

A pesar de esto, el cantante nunca ha mantenido una relación directa con él. El joven de 32 años sufre un trastorno del espectro autista, y en las últimos días ha querido llamar la atención de su padre con una carta desgarradora que ha sido publicada en la red. La misma ha sido publicada por diferentes medios de comunicación y ha provocado todo tipo de reacciones a la misma.

“Me gustaría que algún día me dieras la oportunidad de conocer, que recuerdes cada día que tienes tres hijos, y no dos” empezaba diciendo Daniel en la misma. Continuaba con un “Me gustaría que hablaras de mí cuando hablas de tus hijos, que te preocupes por mí y por cómo estoy. Me gustaría que te acordaras de mi cumpleaños, me mandaras un WhatsApp o te preocuparas por mis avances, que me acompañes a una fiesta de mi cole y conocieras a mis compañeros, que vieras cómo es mi día a día”. Dioni por el momento no ha hecho declaraciones.