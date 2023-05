Carmen Lomana, intervenida de urgencia por un tumor muy grave en la carótida: Este es su estado

El rostro televisivo ha confesado que ha sido operada con éxito de este tumor ¿En qué consiste el cáncer de carótida?

Carmen Lomana ha vuelto a su silla en Espejo Público tras varias semanas ausente, pero lo ha hecho con una impactante noticia. Durante este tiempo, ha pasado por el quirófano de la Clínica Ruber de Juan Bravo (Madrid) para ser intervenida de un cáncer de carótida: "lo noté este verano que en la zona de las paperas, pero no le hice caso. Me di cuenta al ponerme los pendientes, pero no le hice caso. Se lo dije a una amiga hace unos meses y me dijo que fuera al médico".

Según cuenta Carmen, "si no se coge a tiempo, hace metástasis en el cerebro". Menos mal que su equipo médico se lo ha controlado con una operación que describe como éxito, a la espera de los resultados de su biopsia.

¿Cómo es el cáncer de carótida que ha sufrido Carmen Lomana?

El tumor de glomus o cuerpo carotídeo (comúnmente llamado cáncer de carótida) es un crecimiento a un lado del cuello, en el área donde la arteria carótida se divide en vasos sanguíneos más pequeños que transportan sangre al cerebro. Es un neoplasma raro, aunque representan alrededor del 65% de los paragangliomas de cabeza y cuello.

Por lo general, estos tumores son benignos, es decir, no se extienden a otras partes del cuerpo, pero en casos raros pueden ser malignos. Los tumores de glomus pueden causar dolor en la zona afectada, como en los dedos de las manos o de los pies. Los síntomas pueden incluir una sensación de ardor, pulsaciones, sensibilidad al frío y dolor al tacto.

El tratamiento del tumor de glomus depende del tamaño, la ubicación y la gravedad del tumor. Los tumores pequeños pueden tratarse mediante la extirpación quirúrgica, mientras que los tumores más grandes pueden requerir cirugía más invasiva o radioterapia. En algunos casos, se puede utilizar una combinación de ambos tratamientos.