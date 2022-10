Carmen Lomana desvela su experiencia al usar juguetes sexuales

Lomana terminó utilizando un succionador de clítoris debido a la presión de sus amigas Lo consiguió gracias al regalo de un amigo suyo

Carmen Lomana ha decidido contar su experiencia con los juguetes sexuales. Para ello ha asistido al programa "La gran confusión" de RTVE, programa presentado por Javier Sardà en el que hay tertulias y debates sobre diversos temas. En esta ocasión, la aristócrata asegura que su experiencia al principio no fue muy positiva, pero que luego cambió.

Un amigo le regaló un succionador de clítoris, tal y como ella misma cuenta: "A mí me regalaron un Satisfyer y me pegué un susto. Nunca había tenido ningún aparato de este tipo y un amigo me dijo que esto era la última moda y además es buenísimo el que había comprado", confesaba Lomana.

Además, asegura que nunca había utilizado nada así, así que decidió preguntarle a sus empleados del hogar. Se decidió a probarlo porque salió a cenar con una amigas y todas tenían el archiconocido "Satisfyer", así que finalmente por la presión social se lanzó a la piscina para darle uso: "Me insistieron para que lo probara y una me enseña el que tenía y era un pingüino. Dije, esto es una porquería. Me llamaron por teléfono para preguntarme si lo había probado y les contesté: 'Me tenéis tan harta que ahora mismo lo hago'".

Después de una primera experiencia que no le acabó de gustar, asegura que es un buen juguete sexual, pero también ha confesado que le parece mejor utilizarlo en pareja.