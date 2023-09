Carmen Borrego, sobre la salud de María Teresa Campos: "No estamos para fiestas"

La salud de María Teresa Campos preocupa a sus seguidores Su hija ha hablado sobre su enfermedad

El estado de salud de María Teresa Campos preocupa desde hace varios meses tras el "deterioro cognitivo importante" que padece. Su familia decidió apartarla de televisión y de los medios de comunicación hace dos años.

El pasado domingo 18 de junio fue el cumpleaños de la icónica expresentadora y celebró sus 82 años de forma íntima, rodeada de su familia y de sus seres queridos.

Hace unas semanas, Terelu Campos sorprendió con unas desgarradoras declaraciones sobre el estado de salud de María Teresa: "Ya no soporto más ver sufrir a mi madre". Además, Alejandra Rubio explicó que la familia está sufriendo: "Para nosotros es muy duro que no sea nuestra abuela. Un día de repente es así y ya no se puede hacer nada. Lo he ido asumiendo con el tiempo, pero al principio fue muy raro".

Ahora, Carmen Borrego ha dado la última hora de la salud de la expresentadora después de que Terelu Campos celebrase su 58 cumpleaños de manera íntima: "No estamos para fiestas ni celebraciones. Es un momento delicado y fastidiado en nuestra vida, y nuestra prioridad ahora es que ella esté bien".

Borrego ha comparado su situación con la de otras familias: "Nos ha pasado como a otras tantas familias que tienen que turnarse para cuidar de alguien. Eso no quiere decir que este sea el peor verano de nuestras vidas, como dicen algunos. Hay familias que lo están pasando peor y no es justo".