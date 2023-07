Carmen Borrego da nuevas noticias sobre el estado de salud de María Teresa Campos: "Me da pena..."

"Me da pena", asegura la hija de la mítica periodista

Carmen Borrego lo está pasando bastante mal estas últimas semanas: al final de Sálvame se le suma la enfermedad neurodegenerativa que sufre su madre, María Teresa Campos, y que le ha obligado a alejarse definitivamente de la televisión. Esto último es lo más duro para Carmen, tal y cómo ha contado ella misma en una entrevista con la revista Lecturas.

"Me da pena cómo está mi madre", asegura Carmen Borrego, quien es consciente de que María Teresa Campos tiene difícil una mejora en su estado de salud. Además, confirma lo que ya se intuía por anteriores declaraciones: "este año no tengo ganas de diversión, pero lo he hecho. Paso por mi momento más complicado, pero voy a tirar para adelante. Eso sí, lo superaré".

Lo único que mueve a Carmen Borrego es la gente que le rodea y que le necesita: "hay muchas personas que no se merecen que me destruya y voy a luchar por ellos".

En cuanto a la enfermedad que padece María Teresa Campos, de 82 años de edad, poco qué añadir: sus hijas han confirmado que sufre "un deterioro cognitivo importante", pero ni Carmen Borrego ni Terelu Campos ha puesto nombre a esta dolencia. Eso sí, la madre de ambas ha quedado recluida en casa y los fotógrafos no han podido tomar fotografías suyas.