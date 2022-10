Carmen Alcayde se separa de su pareja tras 30 años de relación

Carmen Alcayde está devastada. La que fuera partícipe de una de las relaciones más estables y duraderas de la historia de la televisión nacional ha anunciado entre lágrimas su separación Se trataba de una de las relaciones más longevas del mundo de la televisión hispana

Carmen Alcayde está devastada. La que fuera partícipe de una de las relaciones más estables y duraderas de la historia de la televisión nacional ha anunciado entre lágrimas que ella y su exmarido Eduardo Primo Arnau han decidido tomar caminos diferentes después de 30 años juntos.

La situación ha sido de mutuo acuerdo, tal y como la presentadora ha asegurado en Sálvame siendo entrevistada por su amigo, Jorge Javier Vázquez.

"Me he separado después de 19 años de casada. Él se quitó el anillo y yo al final me lo he quitado. 30 años de relación. Me he separado y ya está. Es de mutuo acuerdo" explicaba Alcayde, quién no ha podido evitar ser un mar de lágrimas mientras confesaba su dolor.

En la entrevista ha asegurado que ambos están devastados por esta situación.

Aún y con todo, la presentadora ha explicado que tiene muy claro sus próximos pasos. De momento ha asegurado que quiere estar sola ya que es algo de lo que no ha disfrutado en los últimos años. Asegura no tener claro lo que es estar sola de hecho.

Los motivos de la ruptura parecen ser que estaban en "momentos diferentes" pero que aún así han tenido una relación realmente completa.