Carmen Alcayde pasa por su peor momento en GH VIP 8: Este es el motivo

La colaboradora se rompió por completo tras fallar en una prueba

Carmen Alcayde era uno de los grandes fichajes de GH VIP 8, y tras darlo todo durante el primer mes de convivencia, la periodista y presentadora de televisión vive uno de sus peores momentos, hasta tal punto que se cuestiona si merecía la pena concursar en el reality de Telecinco. Un bajón anímico que probablemente ya haya superado, pero que sin duda alguna ha dado mucho de qué hablar.

Todo comenzó cuando los concursantes se disponían a hacer la prueba "pagas o palmas", un reto que tuvo lugar en el Debate de GH VIP 8 y que consistía en mantener los pies dentro de un agujero mientras dentro ocurría de todo: "pensaba que eran tarántulas, cucarachas, de todo, nos han chupado, nos han mordido, me he puesto histérica y sin querer he sacado los pies y he perdido 500 euros. Se los daré a quien gane con un bizum", dijo la concursante antes de romperse.

"Lo siento, he intentado aguantar", expuso finalmente Carmen Alcayde totalmente rota. Y es que sacar los pies del orificio conlleva una sanción: Alcaide dejará de percibir 500 euros en caso de terminar el concurso. Un premio que ya se ha ido reduciendo poco a poco y que sería aún más pequeño para ella.

Eso sí, no es esto lo que la hundió anímicamente, sino el miedo que ha pasado en la prueba: "lo hago todo mal, soy la peor persona del mundo (...). No sé si tenía que haber entrado, pienso que no me van a querer en los debates ni me van a querer laboral". Es el trabajo lo que realmente le preocupa.