Carme Chaparro sorprende al mostrar su cambio físico: "La gordita de la clase"

La presentadora de Informativos Telecinco ha compartido una imagen de su adolescencia

Carme Chaparro es una de las periodistas más importantes de Mediaset, rostro imprescindible de Informativos Telecinco. En redes sociales, posee miles de seguidores interesados en conocer su lado más personal. Y para sorpresa de todos ellos, Chaparro ha publicado una fotografía en Instagram de la que advierte: "quizás no debería subir esta foto" porque es una imagen de su adolescencia.

"Soy yo, en plena adolescencia, peleada con mi cuerpo y con mi peso, con mi pelo rizado y rebelde, con la autoestima por los suelos", asegura Carme Chaparro. Pocos sabian que ella era "la gordita de la clase. La empollona que se refugiaba en los libros". Pero cuando llegó a la universidad, con tan solo 20 años, todo cambió: "mi cabeza, mi cuerpo también".

Lo más sorprendente es que las inseguridades no se marcharon y no duda en compartirlas con todos sus followers: "pero la sensación de no ser nunca suficiente (suficientemente guapa, suficientemente delgada, suficientemente alta, suficientemente lista) de alguna manera se arrastra toda la vida. Y toda la vida estás aprendiendo a sacudírtela de encima".

La presentadora de Mediaset sigue reflexionando sobre algo con lo que muchos podemos sentirnos representados: "Nunca me atreví a soñar con el futuro, y mucho menos con el que estoy viviendo. ¡Le diría tantas cosas a esa chica (...).Por eso no dejéis que nunca nadie os haga creer que no sois suficientes. Porque cada uno de vosotros sois únicos y maravillosos".