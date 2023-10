Qué ha sido de Carlos Lozano, el presentador de televisión cuya vida ha cambiado radicalmente

El presentador de El precio justo, La ruleta de la fortuna y Operación Triunfo vive en una granja

Si bien Carlos Lozano ha sido colaborador de Sálvame hasta su cancelación, la mayoría conoceréis a este mítico presentador de televisión por su trabajo en formatos como La ruleta de la fortuna, Noche de fiesta, El precio justo, y sobre todo, Operación Triunfo.

También ha formado parte de Gran Hermano y Supervivientes durante algunos años en las versiones 'última hora', pero desde que finalizase Sálvame, esta cara tan conocida está desaparecida.

¿Qué ha sido de Carlos Lozano y dónde vive ahora? Después de muchos rumores acerca de su desaparición televisiva, Carlos Lozano ha hablado con Socialité y ha desmentido todo lo que se está hablando de él: "vivo como Heidi", asegura el presentador.

Además, añade que "estoy desaparecido porque quiero. Estoy en la naturaleza, estoy en un plan de bucólico muy bien. Voy andando por ahí y me siguen las gallinas, las ovejas, los perros... Vivo como Heidi como Heidi igual".

En estas declaraciones al formato de Mediaset, el comunicador señala que siempre ha vivido "con un bocadillo", por lo que le importa poco tener más o menos dinero: "he trabajado toda mi vida mucho en los mejores programas de la historia y tengo para pagar mi vida. He sido ahorrar y mis inversiones. Tengo mis cosillas. Date cuenta de que tengo huevos de mi granja, tengo mi huerto con tomates y lechugas. Yo no comercio. Los huevos los regalo".

Por lo tanto, parece poco probable que Carlos Lozano vuelva a la televisión en un futuro a corto o medio plazo porque en estos momentos, se encuentra feliz y pleno.