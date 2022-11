Carlos Alcaraz deja impactada a la marca BMW por sus últimas palabras

El tenista recibió de regalo un lujoso coche BMW al ser embajador de la marca Sus declaraciones se hicieron virales

Carlos Alcaraz es el tenista número 1 del mundo, pero quizás tendría que medir sus palabras, porque a la marca BMW le ha sorprendido el mensaje que ha lanzado el español tras recibir de regalo uno de sus lujosos coches. Como el murciano es embajador BMW en nuestro país, le ha sido entregado como obsequio el BMW iNext, un vehículo que cuesta 90.000 euros y que entra dentro de la categoría eléctrica.

"Acudiré con el coche a un lugar apartado y tranquilo a las afueras de mi pueblo en el que siempre me he reunido con mis amigos", aseguraba el tenista, por lo que BMW podría estar un tanto descontenta al comprobar cómo Carlos Alcaraz no promocionará el vehículo por zonas transitadas.

El joven deportista no es un apasionado de la velocidad, al menos no por ahora. "me gusta conducir y paso mucho tiempo con Juan Carlos Ferrero, que también es un apasionado de los coches. Claro que me gustaría ir un poquito más allá en ese sentido algún día, intentar sacar esa adrenalina. Y creo que algún día lo haré". Por ello, se describe que "al volante soy más prudente que en el tenis". ¿Qué pensará BMW tras regalarle un BMW iNext para que lo luzca por las calles y carreteras de España?