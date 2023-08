Carla Barber desvela el tratamiento estético que no funciona: "No hay nada que la quite"

La doctora especializada en medicina estética da consejos sobre tratamientos estéticos Ahora ha alertado sobre un tratamiento, sin efectividad

Carla Barber, la doctora especializada en medicina estética, está constantemente compartiendo su día a día con sus seguidores en las redes sociales. Además, da consejos sobre tratamientos y promociona los resultados obtenidos en su trabajo.

Ahora, la canaria ha querido alertar sobre un tratamiento estético que no funciona: "La estría no es una cicatriz y, de verdad que, lamentablemente, no tiene remedio. No hay nada que la quite y no merece la pena la mejora que se obtiene en relación con el coste de los tratamientos".

La exconcursante de 'Supervivientes' ha comentado que "ninguna radiofrecuencia ni ningún láser" podría quitar la estría. Carla Barber ha asegurado que ha probado muchos tratamientos y ninguno le ha dado resultado: "He probado todas las máquinas del mercado y no hay nada que quite la estría. Nada que merezca la pena coste-beneficio".

Una seguidora ha agradecido que le dé la información, ya que le "iban a sacar dinero por toda la cara". La canaria se ha sentido muy identificada con ella, ya que cuando tenía 18 años le pasó lo mismo al confiar en un tratamiento que recomendaba una revista "muy, muy conocida". Además, ha asegurado que "es muy triste" que algunas clínicas prometan eliminar las estrías.