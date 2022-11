Carla Barber critica duramente a las mujeres de los futbolistas en medio de su gran polémica

La experta en medicina estética no para de levantar ampollas a través de su Twitter Después de generar una polémica sobre sí misma, ha cargado contra las mujeres de los jugadores de fútbol

Carla Barber ha sido la última protagonista de una de las polémicas en el mundo de las influencers. La especialista en medicina estética recientemente dio una propina a un camarero en Roma por cambiarle una botella de vino de 65 euros ya abierta porque no le gustaba. Esto hizo que se jactase en las redes sociales y que muchas personas la acusaran de ser clasista.

Barber ha decidido emprender una huida hacia delante después de las críticas, y lejos de amilanarse ha decidido cargar contra un colectivo concreto: el de las mujeres de los futbolistas. De esta manera ha asegurado en una story que: "Las mujeres de los futbolistas sacan fotos en sus jets privados enseñando sus joyazas y sus pedazo de bolsos y no pasa nada. Luego esta chica que está aquí, que se curra cada euro que gana, que ayuda a quien puede en lo que puede, que intenta siempre hacer que disfrutéis de las mismas experiencias que ella, dice que ha dejado 20 euros de propina y entonces lo que está haciendo es fardar” aseguraba bastante enfadada en las redes sociales.

Como no podía ser de otra manera, algunas mujeres de futbolistas se han hecho eco de la noticia y han denunciado públicamente que les parecía ilógica este ataque tan gratuito. Nuria Trens, mujer de Rubén Yáñez, ha señalado que ella también fue pareja de un futbolista, por lo que no entiende por qué ha atacado al grupo como si fueran tan diferentes. Además, ha denunciado que no debería generalizarse sobre las mujeres de futbolistas, ya que hay de todas las clases sociales.