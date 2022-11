¿Quién cantará finalmente en la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar y por qué Shakira no irá?

El Mundial de Qatar 2022 ha estado envuelto en un mar de polémica Shakira, Dua Lipa o Rod Stewart se han negado a participar

Este domingo 20 de noviembre a las 16:00 horas (CET) se celebrará la gala de inauguración del Mundial de Qatar 2022. De esta manera, dará inicio uno de los eventos deportivos de mayor calado del mundo. Tal es así, que suelen asistir artistas de gran renombre internacional para abrir el Mundial. Sin embargo, este año ha sido un poco más complicado, ya que hay todo un movimiento en contra de este evento al considerar que Qatar no debería ser el país que representase los valores del fútbol mundial.

Este es uno de los motivos por los que Shakira ha decidido no participar en la ceremonia de apertura. Además, la cantante de Barranquilla ha sido examinada con lupa en los últimos meses a raíz de su separación con Gerard Piqué. Por este motivo, tanto ella como cantantes de tallaje similar como Dua Lipa han decidido no asistir. También se negó Rod Stewart, al que le ofrecieron una gran cantidad de dinero para asistir y finalmente también se negó ya que no era correcto para él representar a un país de ese tipo.

ARTISTAS QUE SÍ ASISTIRÁN

Por otro lado, hay diversos artistas que sí que asistirán al evento, aunque algunos han sido puestos en entredicho por haber tomado esta decisión, como ha ocurrido con el cantante surcoreano Jung-Kook.

J Balvin

BTS

Jung-kook

Black Eyed Peas

Nora Fatehi

Patrick Nnaemeka Okorie

Aisha

Trinidad Cardona

Davido