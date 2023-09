La cantante Zahara se sincera sobre los abusos sexuales que sufrió: "Fue un hecho tan salvaje..."

La artista vivió un infierno con tan solo doce años "Yo soy un ser dañado", ha asegurado Zahara

Zahara, con temas como 'Con las ganas' o 'Merichane', es una de las artistas más queridas y reconocidas de los últimos años. Ahora ha sido nominada por primera vez a los Latin Grammys con su álbum 'REPUTA' en la categoría de 'Mejor Álbum de Música Alternativa', algo que le ha sorprendido, ya que ella creía que es "imposible acceder a las altas cimas si no vienes de una gran discográfica o un gran sello".

La artista ha asegurado estar muy contenta, ya que su trayectoria profesional y su vida privada no han sido fáciles: "Haber conseguido meter un piececillo en este mundo, me parece todo un éxito y todo un logro solo con esta nominación, yo ya me siento premiada, sinceramente".

En una entrevista a 'Europa Press', se ha sincerado sobre los abusos que sufrió cuando tenía doce años: "Fue un hecho tan salvaje, tan brutal, tan asqueroso, tan repugnante, que sucede en una edad en la que no tienes herramientas para gestionarlo, a mí me había generado un trauma que tenía interiorizado con culpa".

Zahara se refugia en la música para canalizar el dolor: "Hacerlo público a través de las canciones, a mí me ayuda a entenderlo y a sentirme capaz de hacerlo, a sentir esa valentía que a lo mejor antes no había sentido para hacerlo literal (...) Esa mancha ha vivido conmigo siempre y la sigo teniendo, lo que ha cambiado es como me relaciono con esa mancha, con ese dolor, como algo que ya no oculto, que no escondo, que no me hace sentir mal, sino que forma parte de mí".

La artista ha explicado que su vida ha estado marcada por ello, pero que forma parte de ella: "Yo soy un ser dañado y lo acepto y lo cuido en lugar de cabrearme con él, tratarlo peor, cargarlo de culpa, que no tiene ninguna".

Además, ha incitado a que las personas que sufran lo mismo, o algo parecido, lo comuniquen a su entorno más cercano: "Yo es que creo que cuando callas algo, que es lo que he hecho siempre... acabas protegiendo a tu agresor".