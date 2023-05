La cantante Sia anuncia que padece esta enfermedad

La intérprete ya confesó haber padecido trastorno bipolar Ahora, la australiana ha desvelado en una entrevista en un podcast de Rob Cesternino que padece esta enfermedad

Sia Kate Isobelle Furler, más conocida como Sia y una artista que se sube al escenario sin mostrar su rostro y tapándolo con un largo flequillo, ha desvelado a sus 47 años que padece una enfermedad.

No es la primera vez que la cantante confiesa sus problemas, y es que ya comentó hace unos años que ha padecido de trastorno bipolar, dos intentos de suicidio, además de caer en el alcoholismo y las drogas.

Ahora, Sia ha anunciado que padece un Trastorno del Espectro Autista (TEA): "Durante 45 años me he sentido como: 'tengo que ponerme mi traje humano'. Y sólo en los dos últimos años he llegado a ser plenamente yo misma", ha confesado en una entrevista en un podcast de Rob Cesternino.

Sia no ha detallado los síntomas que sufre, pero ha explicado cómo ha sido su experiencia con otras personas que padecen TEA: "Finalmente pude sentarme en una habitación llena de extraños. Nos contamos nuestros secretos más profundos, oscuros y vergonzosos. Todos se rieron y no nos sentimos como pedazos de basura por primera vez en nuestras vidas"."Estoy en el espectro, y estoy en recuperación y lo que sea, hay muchas cosas", ha asegurado. La artista australiana ha desvelado que ahora es capaz de aceptarse a sí misma: "Nadie puede conocerte y amarte cuando estás lleno de secretos y viviendo avergonzado".