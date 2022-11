Canelo Álvarez amenaza a Messi por este gesto que habría hecho en el vestuario

El Argentina-México sigue siendo de actualidad horas después de la victoria de la selección albiceleste El boxeador ha explotado contra Messi por haber limpiado el suelo con la camiseta de México

La victoria de la selección argentina frente a México este pasado fin de semana en el Mundial de Qatar 2022 sigue siendo de actualidad pese a todo lo ocurrido durante los últimos días en la competición. En este caso, ha transcendido la forma en la que algunos jugadores del club albiceleste celebraron el triunfo en los vestuarios, incluyendo a un Lionel Messi desatado que habría realizado un gesto muy feo contra el equipo mexicano.

Fueron muchos los que vieron en redes sociales un vídeo de Messi limpiando el suelo utilizando para ello una camiseta de la selección mexicana, y aún más los que se quejaron de este gesto que no ha pasado desapercibido: "¿vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?", preguntó visiblemente conmocionado el boxeador Canelo Álvarez.

Pues están diciendo que Messi limpio el piso con una camisa de la selección mexicana 🤔 aquí video y juzgue usted #Messi #Canelo #Mexico pic.twitter.com/PDdifOCb1t — ErickRegio (@usuariomty123) 28 de noviembre de 2022

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) 28 de noviembre de 2022

Poco después, el deportista amenazó a Messi por lo que hizo: "¡qué le pida a Dios que no me lo encuentre! Así como respeto Argentina, ¡él tiene que respetar México! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por la mamada que hizo". Evidentemente, el enfado es comprensible, aunque las amenazas en público nunca sean bienvenidas. ¿Pedirá perdón el jugador argentino por esta polémica?