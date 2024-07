Cambios en el proceso judicial de El Yoyas: "La familia estaba disgustada..."

Hace unos días que se produjo la detención de Carlos Navarro, popularmente conocido por El Yoyas, después de haber sido condenado a cinco años y ocho meses por delitos de malos tratos, lesiones y amenazas y vejaciones contra su expareja, Fayna Bethencourt, e hijos.

Ahora, ya en prisión, el ex concursante de Gran Hermano ha tomado la decisión de prescindir de los servicios de su abogado, Esteban Gómez.

Así lo ha confirmado el jurista, en declaraciones al medio '20 minutos': "Me he quedado sin cliente, la familia estaba disgustada por mis intervenciones". Esta ha sido la explicación que ha ofrecido el letrado, que se encontraba trabajando en un escrito para el Tribunal Constitucional en defensa de su cliente.

Gómez ha reconocido ante los micrófonos estar "disgustado" por esta decisión. De hecho, ha revelado al citado medio que le comunicaron la noticia a través de un correo electrónico. "Me he enterado en un correo de un despacho que mi pide la venia, o sea que yo dejo de ser su abogado. Todo el tema que yo alego en este recurso constitucional, haber descubierto el relato y saber que se lo ha inventado Fayna lo descubro yo. No he sido abogado de oficio, pero es como si lo fuera".

La relación entre cliente y profesional se habría roto después de unas declaraciones del letrado, donde habría asegurado a El Yoyas que "no iba a pedir nada" hasta pasados los dos años en prisión. "No se me ocurre hablar de algo como el tercer grado. Hasta que no haya cumplido al menos dos años de condena pienso estar calladito y no pedir nada, vamos a mantenernos así (...) Recibo una carta en la que se me pide que Carlos nombre procurador, y a mí mientras no tenga una orden expresa yo tengo que pelear hasta el final y ejercer su derecho a defensa. Yo no lo puedo respaldar, pero puede que, dentro de tres años, si hay buen comportamiento, se pueda pedir algo", afirmaba el jurista a 'Fiesta'.