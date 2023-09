El cambio de tiempo que se avecina para el Puente de Octubre según Jorge Rey

El joven que advirtió de Filomena avisa ahora de un cambio de tiempo para el puente del Pilar

El nombre de Jorge Rey se hizo viral gracias a Filomena, la profunda borrasca invernal que cubrió buena parte del centro de España con más de 50 centímetros de nieve durante varias jornadas.

Pero este joven experto en las cabañuelas sigue siendo noticia por sus predicciones inspiradas en este tradicional método. En esta ocasión, después de adelantar un veranillo de San Miguel bastante cálido, el adolescente ya advierte de un cambio de tiempo en España.

Para muchos, el día 12 de octubre será el primer festivo que disfruten desde que terminara el verano. Se trata de una jornada festiva que, además, puede empujar a disfrutar de unas breves vacaciones si tienes la suerte de tener puente. Sin embargo, Jorge Rey avisa de un cambio de tiempo que se producirá para entonces según ha podido observar.

Según el joven, el puente del Pilar estará marcado por precipitaciones, aunque pide prudencia porque pueden no cumplirse los pronósticos: "no decimos ni aseguramos que vaya a llover durante el Pilar mucho o poco", explica con cautela. Consciente de que algunas predicciones suyas en el pasado no se han cumplido, advierte de la posibilidad de cambios.

"Queda por ver si en los días en los que cae el puente ya se podrían notar esos cambios dejando precipitaciones", añade sobre la inestabilidad que podría reinar en España después de jornadas que se aproximan a los 40 grados.