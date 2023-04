El cambio físico de Simon Cowell que preocupa a sus fans: "Está más delgado que nunca"

El mítico jurado de Got Talent ha sido cazado por la prensa en Los Ángeles Todo el mundo opina lo mismo de su forma física

Simon Cowell es uno de los rostros más famosos de la televisión a nivel mundial. El mítico jurado de Got Talent ha creado una escuela de personajes televisivos que en España encarna a la perfección Risto Mejide.

Eso sí, pese a la fama de tipo duro que se ha ganado por sus apariciones televisivas, Cowell tiene una legión de fans que le siguen y apoyan en todo lo que hacer. Unos fans que ahora... se muestran preocupados.

No hay ningún signo de que le vaya mal. De hecho hace pocos días, se le pudo ver junto a su familia visitando el Super Nintendo World, la nueva área temática del parque temático Universal Studios Japan.

Sin embargo, los paparazzis lo han cazado con un look informal en Los Ángeles y todo el mundo opina lo mismo. "Está más delgado que nunca" se podía leer en Twitter. Cada persona pasa por unos procesos físicos en su vida y está claro que Cowelll está en uno de ellos.

#AGT #AmericasGotTalent #BGT Simon Cowell is looking thinner than ever as of late. You good bro? pic.twitter.com/rCmTCTT3jY