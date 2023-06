El tremendo cambio físico de Marta López Álamo después de la boda con Kiko Matamoros

La mujer de Kiko Matamoros no ha dejado de pasar por quirófano desde 2019

Han pasado cuatro años desde que se hiciera oficial la relación de Marta López Álamo con Kiko Matamoros, colaborador habitual de Sálvame y otros formatos. La pareja siempre ha estado en el centro de la diana por su más que evidente diferencia de edad, pero ambos han defendido su amor por encima de todo. A principios de junio se dieron el 'sí, quiero' y finalmente disfrutan del matrimonio como siempre habían querido.

Sin embargo, durante las últimas semanas ha sido muy comentado el cambio físico que ha protagonizado Marta López Álamo desde que comenzara su relación con Kiko Matamoros. Son muchos los que han comentado las diversas operaciones estéticas a las que se ha sometido pese a su pronta edad (solo tiene 26 años).

Si no te has dado cuenta, es tan fácil como acceder a su cuenta oficial de Instagram y comparar imágenes de ahora con fotografías de hace 5 o 6 años. Eso sí, Marta no se avergüenza en absoluto de haber pasado por quirófano: "si tenéis un complejo podéis hacer dos cosas: os adaptáis a él y os conformáis, que es súper respetable, o decidís cambiarlo, que también es totalmente lícito".

Comentarios como este le han valido muchas críticas, porque de forma indirecta defiende el bisturí como un método para conseguir a nivel físico lo que no se puede conseguir de otra forma. Es decir, estaría vendiendo un modelo de belleza falso e insalubre para la mayoría de jóvenes de hoy en día.