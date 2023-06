El tremendo cambio físico de Camilo Blanes tras su proceso de hormonación ilegal

Sheila Devil ha comenzado a hormonarse, iniciando así el proceso de transición La imagen que ha compartido se aprecia un aumento de pecho

Camilo Blanes, hijo del artista Camilo Sesto, confirmó a finales de abril que estaba a punto de comenzar un proceso de transición para cambiar de identidad: en ese momento, pidió a todos sus seguidores que le llamaran Sheila Devil, motivo por el que ya ha cambiado su nombre de perfil en Instagram.

Y ahora, ha vuelto a ser protagonista de la actualidad por compartir una imagen en la que se le ve con un aumento de pecho.

El cambio de Camilo Blanes que su madre observa con preocupación

A pesar de este cambio físico relacionado con la transición, su madre, Lourdes Ornelas, está visiblemente preocupada. Hace algunas semanas dijo: "él no está bien, es algo obvio, pero nunca había llegado a este nivel de autodestrucción. Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón".

Días más tarde, Saúl Ortíz confesó en Fiesta que Camilo Blanes había conseguido en el mercado negro hormonas para empezar a iniciar la transición sin seguimiento médico: "lo está haciendo por su cuenta. Ni siquiera su madre, Lourdes Ornelas, puede frenar sus deseos".

Por otro lado, fuentes próximas al entorno del hijo de Camilo Sesto aseguran que este siempre habría querido ser mujer. Y no ha sido hasta la fecha cuando ha logrado dar el paso. Sin embargo, llama la atención que no recurra a la sanidad española para iniciar el proceso con garantías.