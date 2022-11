Esta cafetera del Lidl tiene un precio de derribo y podrá revolucionar nuestras mañanas

Se trata de una cafetera a un precio realmente barato Tiene unas funcionalidades envidiables para el precio con el que cuenta

El café de bar tiene una magia que pocos otros tienen. Mucha gente no se despierta de verdad hasta que finalmente se toma su café en el bar de confianza. No obstante, esto conlleva algunos problemas, ya que no siempre está abierto. Por ello, Lidl ha puesto a precio de derribo una cafetera que hace un café que bien te recordará al mejor que has probado. Nos referimos sin lugar a dudas a la Philips Cafetera, un electrodoméstico que prácticamente cualquier persona necesita en su día a día.

En ella puedes hacer entre 2 y 7 tazas de café y cuenta con una función antigoteo para evitar el problemático chorreo de café que además lo desperdicia. De esta manera, por 34,99 euros podremos disfrutar de una de las mejores cafeteras del mercado.

Es realmente ligera, ya que pesa algo menos de un kilo y medio y permite una capacidad de 600ml, por lo que podremos fabricarnos nuestros tanques de café sin ningún tipo de problema.

Esta cafetera le dará un aspecto profesional al café de nuestro día a día y nos permitirá conseguir algo que muy pocas cafeteras consiguen: que nos sintamos cómodos con nuestro desayuno como si nos lo estuviéramos tomando en el bar de confianza de toda la vida.