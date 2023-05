La brutal discusión entre Fani y Christofer en su reencuentro

La pareja se ha reencontrado en 'Para siempre o jamás' Los exconcursantes de 'La isla de las tentaciones' han vivido muchas idas y venidas

Fani Carbajo y Christofer Guzmán se han reencontrado en 'Para siempre o jamás', un reality de Mtmad que enfrenta a tres exparejas para hablar de sus sentimientos: Fani Carbajo y Christofer Guzmán; Sheila González y Mario González; Zoe Bayona y Josué Bernal.

Los primeros saltaron a la fama en la primera edición de 'La isla de las tentaciones', que se emitió en 2020. Su experiencia en el concurso no fue muy buena, ya que la chica puso los cuernos a su pareja, y él decidió cortar la relación. Más tarde, se volvieron a dar otra oportunidad, y entre idas y venidas, se casaron hace menos de un año. Hace unos meses se conoció que la pareja había roto definitivamente, y que Fani estaba saliendo con otro chico.

En el reencuentro, la pareja se ha reprochado muchas cosas mutuamente. Christofer dejó caer una frase que hirió los sentimientos de la exconcursante de 'La isla de las tentaciones', y dio a entender que le había vuelto a poner los cuernos: "Los famosos cuernos...".

Al escucharlo, ella le respondió: "Los famosos cuernos de qué. ¿Tú qué dices ahora? Pasa página". A lo que Christofer comentó que le había engañado cuando estaban juntos: "Pero si eres tú la primera que me estaba engañando cuando estábamos juntos".

Fani no quiso quedarse callada y declaró: "Yo no te he engañado con Fran, saca las pruebas. La primera vez que quedé con él fue una semana después de romper contigo". Además añadió que él no es tan bueno como parece: "¿Por qué siempre me tienes que dejar a mí de infiel y quedar tú de pobrecito? Eres tú el mentiroso y un sinvergüenza".

Además, la exconcursante del reality explicó que cuando eran pareja discutían por el tema del dinero, ya que ha confesado que ella pagaba todo, ya que el chico no había "trabajado nunca".

Christofer quiso acabar con la discusión con una frase tajante: "Sé que no tienes vergüenza. No me hace falta dejarte mal porque tú solita te dejas mal. Recoges lo que siembras".