Qué fue de la bruja Lola tras su éxito en televisión

La bruja Lola es uno de los personajes televisivos más sorprendentes de la década de los 2000

¿Quién no se acuerda de la bruja Lola y de sus 'velas negras'? Este personaje televisivo deslumbró a finales de los años 90 y a principios de los 2000 gracias a sus apariciones constantes en el programa Crónicas Marcianas, de Xavier Sardá.

Según relataba, es una persona con habilidades paranormales a la que le empezaron a ocurrir cosas desde que era pequeña; era una niña 'fea y delgada' que pronto se la encontró su madre 'más gordita, guapa y con la camiseta de oro color'.

Ahora bien, la bruja Lola está desaparecida, o al menos esa es la sensación que tienen sus seguidores. Hoy en día, a sus 72 años, la vida de esta 'vidente' no tiene nada que ver con que ostentaba hace ahora 25 años: realiza consultas privadas en el pequeño despacho de su casa a cambio de un precio testimonial. Esto, unido a su pensión, le permite vivir bien, que es lo que siempre ha querido.

Si hoy en día conocemos a la bruja Lola, se lo agradecemos a Jorge Salvador, director de Crónicas Marcianas en 1999 y actual director de El Hormiguero. Si bien esta vidente ya aparecía de vez en cuando en el Canal 47 de Sevilla, no fue hasta su llegada a Telecinco que su nombre pasó a estar en boca de todos.

Evidentemente, hoy en día no encaja con la programación televisiva, pero quien quiera contactar con ella, podrá hacerlo en el despacho que tiene en su vivienda. En 2017, Lola Montero, que es su nombre completo y real, apareció por última vez en televisión para hablar con Canal Sur acerca de los muchos timos que hay en el mundo de la videncia: "no soy estafadora ni engaño. Hoy en día muchos no son videntes, son falsas y se lo digo en su cara".