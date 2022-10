Britney Spears carga veladamente contra Selena Gómez en su última foto de Instagram

Ha cargado contra los “hipócritas” en su última fotografía Sin embargo, los fans creen que hay un recado envenenado hacia Gómez

Britney Spears sigue siendo tan polémica como viene siendo habitual. Ayer, 25 de octubre compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram en las que lanzaba mensajes velados a distintas estrellas del panorama musical estadounidense.

Britney considera que algunas mujeres lanzan “rectos discursos avergonzando a otras mujeres por mostrar sus cuerpos. Me gustaría recordar a esa gente que no sea hipócrita mientras chupan caramelos teniendo un patrimonio enorme de ensueño. ¿Por qué prestáis tanta atención a mujeres que actúan como vosotras, pero no tienen dinero?”.

La cantante parece que envía este duro mensaje a Selena Gómez debido al videoclip de “Ice Cream”. Sus fanáticos no han tardado en darse cuenta de esto y le han mandado mensajes de apoyo y de reprimenda a partes iguales. En el mismo post un usuario le comenta “Has perdido completamente lo que Selena quería decir y te lo has llevado extrañamente a lo personal”.

Desde que Britney Spears es “dueña” de sí misma, ha estado mostrando una visión bastante inesperada de sí misma. Lanza constantemente publicaciones contra otras estrellas y sube fotografías muy subidas de tono en las que aparece totalmente desnuda.