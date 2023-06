Bomba tras bomba: Alba Carrillo carga como nunca contra Mediaset

"No se puede llamar dinero a lo que me daban", asegura la modelo

Alba Carrillo no se encuentra trabajando en Mediaset porque el grupo de comunicación decidió vetarla como ha hecho con otros muchos personajes públicos. A pesar de que la modelo era polémica, formaba parte de la sección Fresh de Ya es mediodía, y su ausencia se notó mucho desde el primer momento.

Meses después de esta sorprendente salida, Alba Carrillo ya tiene nuevo proyecto: El salón del Té es un programa de su canal de Twitch que comenzó el 14 de junio y en el que habla de todo lo que quiere, sin pelos en la lengua. En el último directo, ha sorprendido a todos hablando sin tapujos sobre su salida de Mediaset. Y lo ha hecho soltando bomba tras bomba.

"Me daban un donativo porque no se puede llamar dinero a lo que me daban. No me daban de comer, yo comía de otras cosas y otras empresas. Yo iba por un donativo y me hacían callar", asegura la modelo visiblemente cabreada. Es más, en el último contrato le habría subido únicamente 20 euros respecto al anterior.

Grande Alba Carrillo, sin pelos en la lengua “me voy a servir a placer y me voy a quedar como si hubiese cagado”. Solo espero que esto no le traiga consecuencias negativas… #AlbaCarrillo pic.twitter.com/ffweoQxGrZ — 🌈Mr.Guille🌈 (@GuillyBon) June 29, 2023

Además, señala que nunca le han doblegado, ni cuando ha recibido un sueldo: "no me habéis renovado un contrato, pero ya veremos porque voy a ir a los tribunales. Estoy esperando un juicio por mis condiciones de trabajo".

También ha atacado con dureza a Borja Prado, actual CEO de Mediaset España. De él ha dicho que es amigo de la Infanta Elena, motivo por el que no podía hablar en términos negativos de la hija del Rey Juan Carlos I.