Duras críticas a Miguel Lago tras su lamentable comentario sobre Álvaro Prieto

El colaborador de 'Y ahora Sonsoles' emite un comentario polémico que nunca debió haberse pronunciado

Álvaro Prieto fue encontrado ayer sin vida por un reportero del programa Mañaneros de RTVE, formato que pidió disculpas por emitir las imágenes del cadáver del joven hallado entre dos vagones de un tren averiado. A pesar de que este programa ofreció los primeros datos del hallazgo, el resto de la programación pasó a centrarse en una muerte extraña de la que conocemos muy pocos detalles.

En Y ahora sonsoles trataron el asunto en su mesa de debate para profundizar en las posibles causas de la muerte del joven. Y uno de sus colaboradores, Miguel Lago, lanzó un mensaje inadmisible y polémico que nunca debió haber emitido: "a mi este caso me entristece como a todos. ¿En qué punto estamos como sociedad en la que hay en una estación como la de Sevilla un chaval guapo, blanco, bien vestido, y ningún trabajador le echa una mano".

Miguel Lago: "¿En qué punto estamos como sociedad que hay en la estación de tren un chaval BLANCO, GUAPO y BIEN VESTIDO y ningún trabajador le echa una mano?" Lol tremendo hijo de puta



Estamos en el punto exacto en el que nos rodean fachas, racistas y mala peña en general 🥰 pic.twitter.com/dIRdKOaH5G — Jorge de Cascante (@xcascantex) October 17, 2023

Evidentemente, en redes sociales muchos ardieron al escuchar las palabras de Miguel Lago, quien no dudó en dejar una coletilla final: "me da que pensar que en esta era ne la que vivimos, ya no nos ayudamos los unos a los otros".

Menos mal que el colaborador matizó pocos minutos después sus palabras, pidiendo disculpas de forma indirecta por el mensaje lanzado: "no por ser guapo y joven merece más o menos ayuda".