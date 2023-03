Así es Bizarrap sin gafas de sol ni gorra: la foto viral del artista que arrasa en redes

¿Conoces la razón por la que Bizarrap siempre utiliza gorra y gafas? El joven asegura que cuando no llevaba accesorios, pasaba desapercibido

¿Nunca te has preguntado cómo es Bizarrap sin gafas ni gorra? Seguro que sí, porque el DJ y productor musical argentino siempre lleva estos complementos como parte de su personalidad.

Pero tranquilos, porque hay imágenes en redes sociales en las que este artista que arrasa en todo el mundo aparece sin gafas ni gorra, con un look muy diferente al habitual, tal y cómo podéis comprobar por vosotros mismos en la fotografía que aparece en la parte superior de este post.

Sorpréndete con esta fotografía de Bizarrap sin gafas ni gorra | Sport

¿Por qué Bizarrap siempre lleva gafas y gorra?

Bizarrap es, ante todo, una persona tímida: él mismo lo ha contado en varias ocasiones. Empezó participando en El Quinto Escalón, una especie de batallas de gallos en Argentina.

Un buen día, se le ocurrió ponerse gafas y gorra, y se dio cuenta de que sin ellas pasaba desapercibido. De esta forma, ha mantenido estos complementos como seña de identidad.

También ha explicado en una charla con Ibai Llanos que no cree que sea necesario enseñar su rostro para que uno de sus temas tengo éxito: "no hay que mostrar mi cara para que le vaya bien al producto que yo hago". En efecto, al ser DJ y producto musical, no es la cara 'visible' de sus canciones, aunque gran parte del éxito se deba a su trabajo.