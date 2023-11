¡Bienvenida Mariah Carey! Así de icónico ha sido el regreso de la reina de las Navidades

Como viene ocurriendo desde hace años, es 1 de noviembre y Mariah Carey 'se descongela'

Hoy es 1 de noviembre de 2023, y para muchos, esto es sinónimo de ir al cementerio con motivo de la festividad de Todos los Santos. Sin embargo, para otros muchos, es una jornada que marca el inicio de la Navidad. También lo es para Mariah Carey, la denominada como reina de las Navidades gracias a sus canciones, pero sobre todo por el tema All I Want For Christmas Is You. Y como no podía ser de otra forma, la cantante ha reaparecido en un vídeo que no ha tardado mucho tiempo en hacerse viral.

Este 2023, Mariah Carey ha apostado por marcar el inicio de la temporada navideña con un vídeo en el que aparece ella durante la medianoche del 31 de octubre. Hasta entonces, está encerrada en una caja fuerte, que oculta un bloque de hielo que 'congela' a la artista.

Sin embargo, "es la hora", por lo que un grupo de personas disfrazadas de Halloween se encargan de descongelarla utilizando... ¡Secadores de pelo! Gracias a esta ayuda, Mariah Carey encuentra las fuerzas para liberarse de ese bloque de hielo que la ha mantenido atrapada desde el pasado mes de enero.

Y como no podía ser de otra forma, la artista empieza a entonar su All I Want For Christmas Is You junto con otro grupo de personas. Porque sí, el inicio de la Navidad ya no lo marcan ni las tiendas ni las luces; lo marca Mariah Carey y su tradicional vídeo del 1 de noviembre.