El beso entre Reboul y Broville que deja a todos especulando sobre una relación entre ambos

Los dos jugadores de tenis han publicado una fotografía en la que se estaban besando Fans y seguidores de este deporte han especulado si tienen una relación sentimental

La ATP Tour podría tener al final sus primeros jugadores LGTBQ+ después de que Fabien Reboul compartiera una foto de sí mismo besando a su compañero profesional Maxence Broville. Reboul, de 27 años, compartió una fotografía de sí mismo abrazando a su compañero y compatriota Broville, de 23 años, en Instagram. En la fotografía que se ha publicado en esta plataforma se puede ver que en el pie de foto se añade “No me enamoré de ti, tu amor me empujó a hacerlo”.

Después de las publicaciones los fans y seguidores del ATP Tour han especulado que ambos jugadores pudieran ser homosexuales, lo que produciría que se tratara de la primera pareja LGTBQ+ de hombres abierta de este deporte, lo cual ha sido ya criticado en el pasado por ciertos sectores. Ninguno de los dos se ha movido para confirmar o negar los rumores sobre esta supuesta relación sentimental entre ambos.

Tennis star Fabien Reboul shares photo kissing fellow player Maxence Broville:



"I did not fall in love with you, your love pushed me to it..." pic.twitter.com/tv7OUKPP8b