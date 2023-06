Bertín Osborne no se corta durante su última entrevista: "No la puedo soportar"

Esta revelación llegó en uno de los episodios de Mi casa es la tuya El presentador hablaba con la cantante Luz Casal

En el reciente episodio de Mi casa es la tuya presentado por Bertín Osborne, la invitada Luz Casal abrió su corazón y explicó por qué no ha tenido hijos, afirmando que se ha centrado en su carrera y que no se arrepiente de su decisión. "No echo de menos aquello que sé que no puedo tener", dijo la artista.

También estuvo presente su amigo, el actor Fernando Tejero, quien habló sobre sus personajes icónicos y el encasillamiento en la industria. Bertín Osborne, por su parte, reveló una canción propia que detesta y no puede soportar interpretar.

Fernando Tejero expresó su deseo de que se reconociera su trabajo en otras facetas, aparte de sus personajes más conocidos. "¿Por qué no destacan que soy ganador de un Goya o he hecho 40 películas?", cuestionó el actor. Mientras tanto, Bertín Osborne confesó su aversión hacia una de sus propias canciones, específicamente Buenas noches, señora. A pesar de su disgusto personal, reconoció que el público la adora y no puede hacer nada al respecto.

En contraste, Bertín Osborne le preguntó a Luz Casal sobre el trabajo del cual se sentía más orgullosa. La cantante mencionó su último álbum y afirmó que es el mejor que ha realizado en su vida, a pesar de que algunas canciones puedan no interesar a la gente.