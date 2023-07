Bertín Osborne estalla: "Un acoso que es hasta denunciable"

El presentador será padre a los 69 años Osborne tiene cinco hijos

El pasado miércoles se conoció que Bertín Osborne se convertirá en padre a los 69 años. Gabriela Guillén, la posible pareja del presentador, estaría embarazada de tres meses y será a principios de 2024 cuando de a luz a su primer hijo. El madrileño ha asegurado que no está enamorado de la empresaria y que el embarazo no ha sido "buscado ni deseado".

Tras esta noticia, Bertín y Gabriela se han convertido en dos protagonistas de la semana, y el presentador ha estallado en sus redes sociales: "Llevo más de cuarenta años en esta profesión y nunca he vivido un acoso tan brutal como el que estamos viviendo estos días (...) un acoso que estoy seguro de que es hasta denunciable".

El madrileño ha asegurado que en la puerta de su casa hay varios coches, y que cuando Gabriela sale de casa "tiene ocho o diez personas abajo con micrófonos y cámaras. Le da vergüenza salir. Ya no sale ni a comer".

Osborne ha salido en defensa de Fabiola, ha rogado que le dejen tranquila. El presentador ha comentado que se han dicho muchas "barbaridades" de Gabriela: "No hay derecho (...) He tenido una relación de muchos meses, independientemente de que estemos más distanciados o alejados. Eso no da derecho a decir las barbaridades que se han dicho de ella".

Además, Bertín ha confirmado que no dará más información sobre el tema: "Está todo dicho. Gabriela es una chica estupenda que no se ha aprovechado de nada, no ha cobrado un duro por nada y quiere seguir trabajando todos los días. No hay derecho. A ver si, por favor, hay sensatez. Ya no hay más de lo que hay. Dejadnos respirar un poquito".