Bella Thorne desvela una de sus peores experiencias con tan solo 10 años

Un productor aseguró que estaba "flirteando con él" Pero lo cierto es que solo tenía diez años

Bella Thorne se ha sincerado en el podcast High Low sobre las malas experiencias que tuvo desde pequeña en el mundo de la actuación. Cuando tenía tan solo diez años, un director de casting la acusó de estar flirteando con él.

"El director de casting llamó a mi agente y este llamó a mi madre porque 'ella estaba flirteando con él y se sentía realmente incómodo'" recordaba Bella para el podcast y terminaba con un "De qué coño estás hablando tío?"

En sus propias palabras, todos los días se acuerda de eso y lo cierto es que se enfurece cada vez que lo piensa ya que ella era solo una niña, lo que significa que ella no era el problema, sino que lo tenía él. "Intenté echarme la culpa a mí misma. Me decía a mí misma '¿Qué hiciste para que se sintiera así Bella?'"

La estrella de OnlyFans y de Disney Channel se sintió realmente mal y muy confusa, algo que no ha terminado de superar todavía, pero asegura que en una sesión de ese estilo realmente no puedes decir nada "Llegas, dices hola, haces la escena y te vas. No hay tiempo para hacer algo que te haga sentir incómodo".