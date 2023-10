Belén Rodríguez revela la frase que hizo llorar a Carmen Alcayde

Los participantes de 'Gran Hermano Vip 8' reciben poca información sobre lo que sucede fuera de la casa de Guadalix de la Sierra El pasado fin de semana, Belén Rodríguez entró a la afamada residencia junto a Anabel Pantoja con un claro objetivo

Los participantes de 'Gran Hermano Vip 8' reciben poca información sobre lo que sucede fuera de la casa de Guadalix de la Sierra. Además, la poca que consigue llegar a la casa suele provocar confusiones, ya que puede ser interpretada de manera incorrecta. El pasado fin de semana, Belén Rodríguez entró a la afamada residencia junto a Anabel Pantoja con un claro objetivo.

En su visita, la colaboradora utilizó unas palabras que causaron el llanto de Carmen Alcayde. Una reacción que no pasó desapercibida por los concursantes y por el propio presentador, que preguntaba el motivo. Alcayde no reparó en dar explicaciones, pero no entendía el motivo de las palabras de su compañera.

"Escucha, ¿tú te acuerdas de lo que te dije cuando nos despedimos?", le empezaba diciendo la colaboradora. "Sí, que me iba a cagar", respondía la valenciana. "Pues estoy en ello", respondía Belén. Un comportamiento que provocaba las lágrimas de Alcayde, considerándolo como un ataque para desestabilizarla: "¡Qué mala persona!".

Muchos espectadores entendieron que la última frase se la había dicho Belén a Carmen, y no al revés. Debido a la confusión, la Belén Rodríguez ha querido aclarar en redes sociales cuáles fueron sus palabras. "Por aclarar. Mi frase exacta fue: 'Pues estoy en ello'. Lo demás lo dice Carmen", explicaba en su tweet.