¿Qué votarán los famosos en las elecciones? De Belén Esteban hasta Cristina Pedroche

Jorge Javier Vázquez, Carmen Lomana, Andreu Buenafuente y muchos otros se han posicionado de cara al 23J Opiniones muy diversas ante unas elecciones complicadas

Las elecciones generales del 23J están generando incertidumbre no solo entre los ciudadanos, sino también en el mundo de las celebridades. Mientras algunos famosos tienen claro a quién apoyar, otros están indecisos.

Belén Esteban confesó estar indecisa y no descarta cambiar su voto habitual, en el podcast de Carlota Corredera: “Estoy muy indecisa. A lo mejor el voto que siempre he hecho, este año no va a ser” dijo, habiendo confesado haber votado al Partido Popular anteriormente. Por su parte, Ángel Garó sorprendió al afirmar que es de derechas: "Soy homosexual y soy de derechas”.

Pero 'La princesa del pueblo' tiene claro a quién no va a dar apoyo: "Yo tengo gente muy cercana, amigos que son como hermanos, que han luchado mucho por tener unos derechos, y yo lo que no voy a hacer es a ellos que han sufrido tanto, meter a un partido político a medias con otro que puedan gobernar y en vez de ir para adelante, vamos para atrás”, concluyó.

Además, un grupo de famosos, encabezados por Pedro Almodóvar, Andreu Buenafuente, Joan Manuel Serrat y Rozalén, expresaron su posición política en un manifiesto en contra de una "nueva ofensiva ultraconservadora".

Por otro lado, figuras como Jorge Javier Vázquez que este año apuesta por Yolanda Díaz y 'Sumar' como ya ha manifestado en redes o Carmen Lomana que manifiesta abiertamente su apoyo al PP.

La política también ha conquistado el mundo del deporte, con exdeportistas como José Ángel Antelo, exjugador de baloncesto y presidente de Vox en Murcia. Otro caso destacado es el del piragüista Cristian Toro, quien se ha inclinado por Vox y fue anunciado como concejal de Deportes de Madrid, a pesar de que su partido no ganó las elecciones en la capital.

Las elecciones están revelando diversas posturas entre los famosos, desde cambios de voto hasta apoyos declarados a diferentes partidos políticos. Mientras algunos muestran su indecisión, otros no dudan en hacer públicas sus preferencias, generando debate y expectación en la opinión pública.