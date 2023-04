Belén Esteban confiesa qué estaba estudiando antes de enamorarse de Jesulín de Ubrique

Su profesión frustrada no tiene nada que ver con la televisión Quería ser auxiliar de clínica y se estaba formando para ello

¿Qué hubiera ocurrido si Belén Esteban no se hubiera enamorado de Jesulín de Ubrique y siguiera siendo una persona anónima? La colaboradora de Sálvame ha hablado desde el corazón con 'El Mundo' y ha confesado qué estaba estudiando antes de conocer al ex torero. Una vida laboral que se hubiera mantenido lejos de la televisión en tal caso y que la hubiera llevado por otros derroteros.

"Yo estaba estudiando para ser auxiliar de clínica, algo que sabe muy poca gente, pero luego tuve la relación con Jesús y la vida me cambió. Yo, hasta entonces, había hecho de todo. Había trabajado cuidando niños, planchando, limpiando casas... Trabajé hasta en un McDonald's", asegura Belén Esteban en esta esperada entrevista, la primera que concede a un periódico de tirada nacional en muchos años.

También se aventura a decir que no echa en falta la vida anónima, porque para ella, la fama no es algo que le agobie: "hago mi vida normal. Mira, hoy he comprado en el Hiper Usera y aquí todos me conocen. Tú preguntas dónde vive Belén y todo el mundo sabe dónde vivo. Dónde compra Belén y te dicen dónde compro. Dónde desayuna Belén y te dicen dónde desayuno".

Belén Esteban siempre ha sido una persona muy humilde y nunca ha renegado de su pasado, algo que queda demostrado una vez más con esta charla en la que hemos conocido un nuevo secreto de su vida privada: podría haber sido una estupenda auxiliar de clínica.