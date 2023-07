Belén Esteban aclara qué pensó al conocer a Gerard Piqué en La Velada del Año 3

La ex colaboradora de Sálvame ha explicado cómo ha sido ese encuentro

Carlota Corredera ha aprovechado que no se encuentra ligada a ningún medio de comunicación como tal para abrir su propio proyecto en Spotify, Superlativas, un podcast que ha contado con Belén Esteban como primera invitada.

La ex colaboradora de Sálvame ha hablado acerca de muchísimos temas, pero en esta ocasión, nos vamos a centrar en su encuentro con Gerard Piqué durante La velada del año 3.

La presentadora del podcast aseguraba que "una de las fotografías que más revuelo ha causado ha sido una que te hiciste con una persona con la que tú has sido muy cañera", a lo que Belén Esteban admitió que esa persona no era otra que Gerard Piqué: "es verdad que yo soy de Shakira y, es verdad que cuando se separaron, en el programa en el que trabajaba, mi 'Sálvame', a Piqué no lo puse demasiado bien...".

Sin embargo, cuando se lo encontró cara a cara en La velada del año 3, su marido le dijo: "tienes dos opciones, que te diga cualquier cosa y con razón, o que se tire la fotografía".

Finalmente ocurrió lo segundo: "tengo que decir que Piqué me dijo que encantado de tirarse una foto conmigo". Asegura que se encontró con una persona muy educada, cariñosa y cercana: "a mí me viene alguien que me ha dado mucha caña y no me tiraría la foto... La subí a mi Instagram porque me pareció un detalle".