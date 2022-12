Behati Prinsloo presume de embarazo con este posado desnudo

La modelo posa en Instagram luciendo cuerpazo ante la sorpresa de todos Prinsloo espera su tercer hijo con Adam Levine

La modelo Behati Prinsloo ha tenido unos meses convulsos tras salir a la luz las supuestas infidelidades que cometió su pareja, Adam Levine. El cantante de Maroon 5 fue acusado vía Tik Tok de haber estado con otras mujeres, cosa que admitió vía "stories" de Instagram. Su mujer, embarazada del tercer hijo que van a tener juntos, no sólo tuvo que enfrentar la situación y reconstruir su relación con el cantante, sino que estuvo muy expuesta en el foco mediático.

Pasado ya un tiempo, nos alegramos de que Prinsloo sea noticia por un motivo mucho más feliz, su posado en Instagram luciendo su embarazo.

El selfie se basa en una fotografía sacada con el móvil ante un espejo completamente desnuda. Una hoja verde es lo único que tapa la espectacular figura de la modelo. Las redes sociales han sido testigo del crecimiento de la barriga de Prinsloo, que anunciaba en septiembre la buena nueva, aumentando la familia que ya formaba con sus hijos Dusty Rose y Gio Grace.

