Bea La Legionaria reaparece indignada con el Rey: "Los huevos de los Borbones con usted se han perdido"

La exconcursante de la sexta edición de 'Gran hermano' ha subido a su canal de TikTok un vídeo en el que ha explotado contra Felipe VI

Beatriz González-Rico, más conocida como Bea 'La Legionaria', ha vuelto este jueves a ser la protagonista de la actualidad televisiva y las redes sociales. La exconcursante de la sexta edición de 'Gran hermano' ha subido a su canal de TikTok un vídeo en el que ha explotado contra el Rey Felipe VI después de que haya encargado a Pedro Sánchez la formación de Gobierno.

"Nos está dejando abandonados. Usted va de rey, usted va de todo. Está casado con una republicana y debe ser que los huevos de los Borbones con usted se han perdido", empezó diciendo la exconcursante del reality de Telecinco.

"Majestad, usted se debe a España. No a Letizia, no a la República. Usted es monárquico y usted es quien nos tiene que defender. no lo está haciendo. Por lo tanto, está hasta haciéndome dudar a mí si defenderle a usted o no. Creo que está dejando a España abandonada, a los españoles también y mujeres hay muchas, pero España sólo hay una", finalizó Bea 'La legionaria' en este vídeo.

Este vídeo de Bea 'La Legionaria' se produce después de que haya manifestado en numerosas ocasiones su afinidad con Vox, llegando a incluso a desvelar que milita en él en una entrevista concedida a El Español en el año 2019: "A muerte con Abascal. Si es que yo le escucho hablar y hasta lloro".

"Por fin alguien que mira por y para España, por y para los españoles. Por fin alguien de verdad. Alguien que nos va ayudar y que no tiene miedo. Para mí, las personas que no tienen miedo tienen toda mi admiración", afirmó la exconcursante de la sexta edición de 'Gran Hermano' al citado medio, definiéndose también como de "derechas, democrática y monárquica".