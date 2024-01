Bárbara Rey protagoniza un altercado en un bingo de Marbella: Esto es lo que ha pasado

Bárbara Rey no atraviesa por un buen momento personal. Su hijo Ángel Cristo apareció en varias ocasiones en Telecinco para relatar cómo habría sido su infancia, y la prensa no deja de perseguir a la ex vedette para obtener sus declaraciones.

Para evitar a los periodistas y a las cámaras, Bárbara Rey se ha refugiado en Marbella, donde ha permanecido desde principios de 2024.

Marbella es una ciudad bañada por el mar Mediterráneo situada en plena Costa del Sol (Málaga). Y es allí donde Bárbara Rey ha protagonizado una nueva polémica: según publica TardeAR, la que fuera modelo participó en un altercado en un salón de juegos. A principios de mes, la murciana acudía a un bingo de Marbella para disfrutar de su tiempo libre. Sin embargo, terminó enzarzándose en una discusión con los empleados, a los que llamaba "sinvergüenzas" y "delincuentes".

El programa de Telecinco ha emitido varias imágenes grabadas en esos momentos y es cierto que podemos ver a Bárbara Rey quejañndose a los empleados, visiblemente alterada y en un estado muy nervioso: "sois unos sinvergüenzas, no es la primera vez".

Un testigo ha aportado su particular versión de los hechos, explicando que Bárbara Rey se habría enfadado por jugar muchos cartones, pero alguien habría cantado bingo antes que ella: "cuando salió el premio gordo, ella se puso muy nerviosa diciendo: '¡qué ladrones sois!'".