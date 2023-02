Bárbara Rey habla sobre las consecuencias de su romance con Juan Carlos I

Bárbara Rey habló sobre su romance con el rey emérito en viajando con Chester Ha sido clara al afirmar que esta relación perjudicó a su carrera

Bárbara Rey habló sobre su romance con el rey emérito, Juan Carlos I, en 'viajando con Chester'. La ex vedette no se cortó un pelo en hablar de lo mal que lo pasó tras esa relación que mantuvo con el monarca.

Rey confesó que llego grabar en algunas ocasiones al rey. Esas grabaciones nunca fueron usadas para chantajear a la casa real y su paradero es desconocido tras, según afirmó sufrir un robo de esas cintas.

Su relación con Juan Carlos I era abierta y se fraguó tras una llamada del rey: "Me dijo que le encantaba mi trabajo y que seguía todo lo que hacía. Se trabajó mucho que nos viésemos por primera vez. Para mí fue una situación difícil, no sabía qué hacer".

Este episodio junto a Ángel Cristo es de puro terror.

Pese a que sostiene que Juan Carlos siempre fue muy educado con ella, esta relación destrozó su carrera. "Me vetaron, tenía que mantener a mis hijos y sacarlos adelante y él no hizo lo más mínimo. Le hablé claramente a él muchas veces. No tuve mala fe pero él y su entorno no se portaron bien. Él tendría que solventarlo".

Una de las curiosidades que desveló sobre dicha relación abierta fue que mientras estaba con Juan Carlos, también habría mantenido relaciones con Paquirri y el exfutbolista del FC Barcelona, Charlie Rexach.

Sobre las grabaciones, Bárbara fue clara: "Tengo dos o tres conversaciones con él. A mí me estaban grabando en otro lugar y decidí grabar yo también. Por cosas que pasaron después y su mal comportamiento".