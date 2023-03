Juan José Ballesta habla sobre el verdadero motivo de su desaparición en 'Lo de Évole'

El conocido intérprete ha hablado sobre su misteriosa ausencia en la entrevista Ha sido el invitado más reciente del programa de Jordi Évole

En el último capítulo de 'Lo de Évole' el invitado estrella ha sido Juan José Ballesta, quien se ha abierto sobre muchos temas de su vida. Además de rememorar algunos de los mejores momentos de su carrera, ha desvelado un par de detalles importantes de su vida personal.

Ballesta afirmó durante la entrevista que los últimos años de su vida han sido bastante difíciles, debido a sus dos separaciones. Al parecer, durante este periodo complicado decidió regresar a Parla, donde vive con su madre y quiere centrarse más en su carrera profesional.

Después de hablar sobre su situación actual, Évole le cuestionó acerca de su desaparición de la esfera pública el año pasado, después de verse envuelto en un par de polémicas. “No desaparecí. Lo único que hice fue desaparecer de las redes sociales, estaba muy estresado”, matizaba el actor.

Esta aparente desconexión de las redes tuvo lugar a raíz de la reacción del público a algunas de las publicaciones más cuestionables del intérprete. En una de ellas se lo veía conduciendo a 180 kilómetros por hora, algo que no gustó a los espectadores.

Ballesta reconoce su fallo: “Bueno, fue un error mío que no volverá a repetirse nunca más. Eso fue una metedura de pata de la que me arrepiento, y ya está. No puedo decir más, cada uno es consecuente con sus actos. Ya pedí perdón y no lo volveré a hacer”.