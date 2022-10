Ayuda de 100€ a las madres: Quién la puede pedir y qué excepciones hay

La ley de familias dará luz verde a la ampliación de esta ayuda Tanto PSOE como Unidas Podemos han acordado iniciar la la tramitación de la norma

Dentro de los Presupuestos para 2023, el Gobierno contempla varias ayudas nuevas para la población en época de crisis y precios disparados. Una de ellas se incluye en la ley de familias, cuyo borrador ha hecho el Ministerio de Derechos Sociales.

Tanto PSOE como Unidas Podemos han acordado iniciar la la tramitación de la norma que incluya la extensión de la ayuda de 100 euros por hijo de entre 0 y 3 años a madres con o sin un trabajo remunerado.

¿Cuándo se dará?

Tocará esperar hasta que la ley de familias se apruebe en Consejo de Ministros y, posteriormente, reciba la luz verde del Congreso, lo que tardará varios meses. Eso sí, desde la aprobación de la ley los fondos ya estarán garantizados.

¿Qué familias podrán cobrar la ayuda?

La mayoría de las que tengan a su cargo un menor de entre 0 y 3 años. En la actualidad pueden beneficiarse de la ayuda de 100 euros al mes las madres que tienen trabajo a través de una deducción fiscal o de una ayuda directa. Con la nueva ley de familias podrá beneficiarse de esta subvención también a las madres sin un trabajo asalariado.

¿Y si se trabaja a tiempo parcial o se pierde el trabajo?

No pasa nada. Se podrá seguir cobrando la ayuda. No habrá distinción entre trabajadoras que hagan jornadas completas y las que únicamente trabajen a tiempo parcial: todas ellas tendrán derecho a cobrar los 100 euros mensuales

¿Qué excepciones habrá?

Para poder cobrar la ayuda se tiene que haber estado cotizando al menos un día o, en su defecto, estar cobrando el subsidio de desempleo. Si no se cumplen esas condiciones, no se empezará a cobrar la ayuda. No podrán optar a ella las personas que no trabajen ni cobren prestación por desempleo o las que trabajen en B.