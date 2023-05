AuronPlay cuenta cuánto dinero tiene en el banco actualmente... y se lía

El streamer asegura que tiene mucho más que 3 millones de euros O se le ha escapado, o ha querido presumir de dinero en su cuenta

AuronPlay es uno de los streamers más vistos en plataformas como Twitch y YouTube, por lo que su fortuna es millonaria. Sin embargo, nunca se había animado a compartir con sus seguidores la cifra que tiene en el banco.

Y aunque no lo ha hecho como tal en esta ocasión, sí que podemos hacernos una idea del enorme patrimonio que ha amasado este creador de contenido famoso en toda España.

AuronPlay dice que tiene más de 3 millones de euros en el banco

En uno de los últimos directos de Twitch, el streamer respondió a una de las preguntas que les hizo su grupo de compañeros en la industria. Algunos curiosos querían saber cuánto dinero tiene en GTA V; él dijo que 3 millones, a lo que Axozer bromeó: le habían preguntado por el dinero en el videojuego y no en el banco.

Si pensabas que AuronPlay se cortaría y dejaría pasar el tema, no lo hizo en absoluto: "no, en el banco tengo más. Si con todo lo que he hecho solo tuviera 3 millones, menuda mierda. No me compensaría". Es decir, podemos entender que el streamer tiene más de 3 millones de euros (o mucho más, diría yo).

Es decir, en GTA V tiene 3 millones de dólares, pero en la vida real esta cifra es aún mayor. Dudamos que AuronPlay de la cifra exacta de su patrimonio, porque podría ganarse enemigos, pero es evidente que su fama le ha ayudado a ganar mucho dinero.